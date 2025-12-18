تركيا تعلن استعداداها لتنظيم مفاوضات بشأن أوكرانيا

وقال المصدر وفق وكالة " ": "الجانب التركي مستعد لتقديم أي وساطة لتنظيم العملية التفاوضية خلال فترة وجيزة، إلا أنه في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات على توفر الظروف اللازمة لذلك".

وأضاف المصدر، أن "تتابع عن كثب مسار المفاوضات حول أوكرانيا الذي أطلقته ، وتتوقع تحقيق نتائج ملموسة".



وكانت قد أعلنت في وقت سابق، عن تطوير خطة للتسوية الأوكرانية، وأكد الكرملين أن لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج في ألاسكا.