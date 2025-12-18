تعليق أمريكي يخص عقوبات اليوم على إيران

أكدت ، الخميس، أن عقوبات اليوم على تقيد قدرتها على تصدير النفط.

وقالت الخارجية الأمريكية، "عقوبات اليوم على تقيد قدرتها على تصدير النفط ومشتقاته عبر آليات غامضة واحتيالية".

وأضافت "لن نتردد في استخدام الأدوات المتاحة لمواجهة من يسهلون تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة".

وكانت الامريكية أعلنت، اليوم الخميس، فرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران.