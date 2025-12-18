ترامب يعلن: لدينا فرصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن لدى بلاده فرصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا على المدى القريب.

وقال في تصريحات صحافية، "لدينا فرصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا على المدى القريب". وأضاف "آمل أن تتحرك أوكرانيا بسرعة لأن تغير رأيها في كل مرة تتأخر فيها ". وشدد الرئيس الأمريكي بالقول "لم أحدد بعد موعدا للقاء نتنياهو لكنه يرغب في رؤيتي".