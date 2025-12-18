رصد طائرات أمريكية قرب الحدود البحرية لفنزويلا

وأوضح المصدر أن الطائرات من طراز F/A-18E "سوبر " المقاتلة القاذفة، شوهدت في المنطقة للمرة الثانية خلال يومين، مشيرا إلى أن تحليقات مماثلة جرت في اليوم السابق، بمرافقة طائرتي مبكر محمول جوا قادرتين على العمل في مختلف الظروف الجوية.وأضاف أن طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز Grumman C-2A Greyhound، المستخدمة عادة لنقل الأفراد والإمدادات إلى حاملات الطائرات، تنشط بشكل دوري في المجال الجوي لبورتوريكو المحاذي لمنطقة معلومات الطيران الفنزويلية.وتأتي هذه التحركات في ظل تصعيد أمريكي متواصل ضد فنزويلا، حيث تتهم بـ"التقصير في مكافحة تهريب "، وهي اتهامات تصفها السلطات الفنزويلية بأنها بلا أساس.