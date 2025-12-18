الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550572-639016933906893297.jpg
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
دوليات
2025-12-18 | 17:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
124 شوهد
أدانت محكمة فرنسية طبيب التخدير فريدريك بيشييه، بعد أن ثبت تورطه في تسميم 30 مريضا وقتل 12 منهم بمدينة بيزانسون
شرق فرنسا
.
ووُصف بيشييه، البالغ من العمر 53 عاما، من قبل زملائه سابقا بأنه "نجم التخدير"، لكنه أصبح اليوم رمزا لأحد أعنف الملفات الجنائية في تاريخ القضاء الفرنسي، وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد أن وصفته
النيابة العامة
بأنه "أحد أكبر المجرمين في تاريخ القضاء الفرنسي".
خلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أشهر، كشفت النيابة العامة عن دوافع بيشييه المتعددة والمعقدة، ووصفته كريستين دو كورايس، المدعية العامة، بأنه "قاتل متسلسل شديد
الانحراف
"، اعتمد على العبث بأكياس الباراسيتامول وحقائب التخدير لتسميم المرضى، مما تسبب في نوبات قلبية قاتلة.
وأكدت المدعية العامة تيريز برونيسو أن بيشييه لم يكن طبيبا بمعناه الحقيقي، بل مجرما استخدم الطب وسيلة للقتل، مشيرة إلى أن أعمار الضحايا تراوحت بين أربع سنوات و89 عاما.
وأظهرت التحقيقات أن دوافعه شملت رغبة قوية في السلطة وشعورا بالنقص، حيث كان القتل بالنسبة له "أسلوب حياة" للتغلب على إحباطاته، كما تبين أن بيشييه كان يسعى أحيانا للظهور كبطل من خلال إنقاذ المرضى الذين سممهم بنفسه، وفي أحيان أخرى، كان يستهدف مرضى زملائه ليظهرهم غير أكفاء، محاولا الإضرار بزملائه وتشويه سمعتهم.
ونفى بيشييه جميع التهم طوال المحاكمة، قائلا: "لم أسمم أحدا قط… أنا لست سامّاً"، ووصف محامو الضحايا سلوكه بأنه خال من المشاعر ويفتقر إلى التعاطف، فيما سلطت المحكمة الضوء على خلفيته الاجتماعية المرفهة، حيث نشأ في أسرة محترمة وكان يعيش في منزل كبير مع زوجته طبيبة القلب وثلاثة أطفال قبل أن ينفصل عنها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
