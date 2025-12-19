منفذ هجوم سيدني يواجه 59 تهمة منفصلة

وبحسب خبر أوردته "إيه بي "، الأربعاء، تتضمن التهم الموجهة إلى أكرم 15 تهمة قتل، وتهمة "تنفيذ عمل إرهابي"، و40 تهمة محاولة قتل.وفي جلسة استماع عبر الإنترنت بالصوت والصورة، ترأسها القاضي دانيال كوفينغتون، مثّل محامي أكرم موكله الذي لا يزال محتجزا في المستشفى تحت مراقبة الشرطة.وخلال الجلسة لم يتم التقدم بطلب للإفراج بكفالة، في حين تقرر النظر بقضية أكرم مجددا في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.والأحد الفائت، وقع هجوم مسلح نفذه أب (ساجد أكرم) وابنه (نافيد أكرم) أثناء احتفالات بعيد "الحانوكا" اليهودي في بولاية نيوساوث ، حيث أعلن رئيس وزراء الولاية مينز، مقتل أحد المهاجمين.وأوضحت الشرطة الأسترالية في بيان، أن المهاجم الأب (50 عاما) كان يحمل رخصة سلاح، ويمتلك 6 أسلحة مرخصة، وتم ضبط 6 أسلحة أخرى في موقع الحادث.ويحتفل اليهود بعيد "الحانوكا" إحياء لذكرى انتصار "المكابيين" على السلوقية عام 165 ، ويستمر الاحتفال هذا العام بين 14 و22 ديسمبر/ كانون الأول.