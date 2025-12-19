خبير الزلازل الهولندي يثير الجدل بتحليل عن أهرامات مصر

تحت عنوان "من بنى أهرامات الجيزة؟"، زعم هوغربيتس أن بعض الأبحاث توصلت إلى أن أهرامات الجيزة بُنيت بمعرفة فلكية متقدمة للغاية، مثل أحجام الكواكب وسرعة الضوء ونقاط الأوج، مؤكداً أنها معرفة لا يمكن أن يكون المصريون قد امتلكوها وقت بناء الأهرامات.وأكد أن هناك مسائل فلكية تتعلق بالأهرامات يجهلها معظم الناس ولا تزال غامضة تماماً، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور المعروفة، مثل الثقوب المحفورة في الجرانيت الوردي. وأضاف: "إنه حجر شديد الصلابة، بثقوب مستديرة تماماً تتطلب مثاقب خاصة لحفرها.. ووفقًا للتاريخ، لم يكن لدى المصريين القدماء التكنولوجيا اللازمة لذلك".وعن أهرامات الجيزة، قال هوغربيتس: "لأننا لا نعرف على وجه اليقين كيف تم بناؤها ولماذا تم بناؤها ومتى تم بناؤها بالضبط؟ كل ما نعرفه هو أنها تقع على هضبة الجيزة في محاذاة دقيقة.. وقد بُنيت بأحجار ضخمة جداً تزن أطناناً عديدة. ونُقلت تلك الأحجار الجرانيت الصلبة إلى مكان بناء الأهرامات عبر مئات الكيلومترات.. ولا نعرف حتى كيف تمكنوا من ذلك".وأضاف: "إذا نظرنا إلى كيفية وضع الأهرامات على هضبة الجيزة، فسنجد أنها ليست على خط مستقيم تماماً"، مشيراً إلى أن الأصغر – أي هرم منقورع- ليس على نفس الخط المستقيم، وأن "الأهرامات محاذية بشكل شبه كامل للشمال".وأشار راصد الزلازل الهولندي إلى بعض الاستنتاجات للعالم هانز جليتو الخاصة بقاعدة كل واحد من الأهرامات الثلاثة وربطها بحجم الشمس وحجم الأرض وسرعة الضوء.