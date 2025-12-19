الصفحة الرئيسية
خبير الزلازل الهولندي يثير الجدل بتحليل عن أهرامات مصر
دوليات
2025-12-19 | 03:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
377 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
عد غياب طويل احتجب خلاله راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل
فرانك هوغربيتس
عن الظهور، عاد ونشر مقطع فيديو، لكن ليس عن الزلازل كعادته بل عن أهرامات الجيزة في
مصر
، مما أثار الجدل أكثر وأكثر.
تحت عنوان "من بنى أهرامات الجيزة؟"، زعم هوغربيتس أن بعض الأبحاث توصلت إلى أن أهرامات الجيزة بُنيت بمعرفة فلكية متقدمة للغاية، مثل أحجام الكواكب وسرعة الضوء ونقاط الأوج، مؤكداً أنها معرفة لا يمكن أن يكون المصريون قد امتلكوها وقت بناء الأهرامات.
وأكد أن هناك مسائل فلكية تتعلق بالأهرامات يجهلها معظم الناس ولا تزال غامضة تماماً، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور المعروفة، مثل الثقوب المحفورة في الجرانيت الوردي. وأضاف: "إنه حجر شديد الصلابة، بثقوب مستديرة تماماً تتطلب مثاقب خاصة لحفرها.. ووفقًا للتاريخ، لم يكن لدى المصريين القدماء التكنولوجيا اللازمة لذلك".
وعن أهرامات الجيزة، قال هوغربيتس: "لأننا لا نعرف على وجه اليقين كيف تم بناؤها ولماذا تم بناؤها ومتى تم بناؤها بالضبط؟ كل ما نعرفه هو أنها تقع على هضبة الجيزة في محاذاة دقيقة.. وقد بُنيت بأحجار ضخمة جداً تزن أطناناً عديدة. ونُقلت تلك الأحجار الجرانيت الصلبة إلى مكان بناء الأهرامات عبر مئات الكيلومترات.. ولا نعرف حتى كيف تمكنوا من ذلك".
وأضاف: "إذا نظرنا إلى كيفية وضع الأهرامات على هضبة الجيزة، فسنجد أنها ليست على خط مستقيم تماماً"، مشيراً إلى أن
الهرم
الأصغر – أي هرم منقورع- ليس على نفس الخط المستقيم، وأن "الأهرامات محاذية بشكل شبه كامل للشمال".
وأشار راصد الزلازل الهولندي إلى بعض الاستنتاجات للعالم هانز جليتو الخاصة بقاعدة كل واحد من الأهرامات الثلاثة وربطها بحجم الشمس وحجم الأرض وسرعة الضوء.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
عالم الزلازل الهولندي ينشر فيديو مثير عن الاهرامات بمصر
05:10 | 2025-12-16
خبير تحكيمي ينهي الجدل بشأن طرد ثنائي ريال مدريد أمام سيلتا فيغو
03:03 | 2025-12-08
مصر تعلق على ادعاء مشاركة إسرائيل في بناء الأهرامات
09:53 | 2025-11-07
الخبير التحكيمي جمال الشريف يحسم الجدل حول قرارات حكم مباراة العراق وإندونيسيا
05:21 | 2025-10-12
مصر
الاهرامات
فرانك هوغربيتس
السومرية نيوز
أهرامات مصر
سومرية نيوز
السومرية
فرانك هو
فرانك
رانية
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
محليات
52.47%
13:00 | 2025-12-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
دوليات
17.59%
00:56 | 2025-12-18
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
00:56 | 2025-12-18
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
محليات
16.91%
11:35 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
رياضة
13.04%
09:53 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
09:53 | 2025-12-18
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
اخترنا لك
ترامب: لا أستبعد احتمال اندلاع حرب مع فنزويلا
05:46 | 2025-12-19
بطولة رياضية غير مسبوقة في الولايات المتحدة
05:39 | 2025-12-19
اعتقلت قرب الفرات.. السجن 10 سنوات لفرنسية انتمت إلى داعش
04:52 | 2025-12-19
عماد أمهز يكشف أسرار لقاءاته مع السيد حسن نصرالله وفؤاد شكر.. القصة الكاملة لاختطافه من إسرائيل
04:50 | 2025-12-19
منفذ هجوم سيدني يواجه 59 تهمة منفصلة
02:41 | 2025-12-19
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
17:29 | 2025-12-18
