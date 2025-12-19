عماد أمهز يكشف أسرار لقاءاته مع السيد حسن نصرالله وفؤاد شكر.. القصة الكاملة لاختطافه من إسرائيل

وفي جلسة تحقيق للوحدة 504، أجاب أمهز على أسئلة المحقق، وروى تفاصيل رحلاته إلى وأفريقيا، واجتماعاته السرية مع رئيس أركان " " شكر، والتعليمات التي تلقاها مباشرة من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد .تُشير " اليوم" إلى أنّ ضابطة برتبة رقيب أول في الخدمة الدائمة تُدعى "أ."، تبلغ من العمر 23 عاماً، تولّت مهمة تتبع أي شخص قد يشكل تهديداً لسفن البحرية الإسرائيلية. بدأت "أ." مسيرتها المهنية كمتخصصة في في الوحدة 8200، ثم انتقلت لاحقاً إلى الاستخبارات البحرية كمحللة.بعد عامين من المراقبة، أدركت المخابرات البحرية وجود فرصة لاختطاف أمهز واقتياده للاستجواب في إسرائيل، حيث تقول "أ."، التي طرحت الفكرة: "أدركتُ أنه بإمكاننا القبض عليه"، وتقدَّم اقتراحها بسرعة مذهلة عبر مراحل الموافقة، وحصل على موافقة (نتنياهو) "، وفق "إسرائيل اليوم".يكشف تقرير الصحيفة العبرية أيضاً، أنّه "تم اختيار وحدة شايتيت 13 لتنفيذ عملية الاختطاف، وهي وحدة الكوماندوز البحرية النخبوية، التي بدت وكأنها وُلدت خصيصًا لمثل هذه العمليات".ويضيف التقرير: "تولت وحدة شايتيت المهمة بكل حماس، واستخلصت من "أ." جميع المعلومات التي كانت لديها عن أمهز وروتينه اليومي، وفي غضون أسابيع قليلة، أعدت خطة مداهمة مفصلة".