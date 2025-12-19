اعتقلت قرب الفرات.. السجن 10 سنوات لفرنسية انتمت إلى داعش

وفي ختام محاكمة استغرقت 3 أيام، دينت كارول سون بتهمة الانتماء "إلى عصابة أشرار إرهابية"، وأرفقت عقوبة الحبس 10سنوات بقرار إخضاع سون لمتابعة اجتماعية-قضائية لمدة 5 سنوات، إضافة إلى أمر بتوفير العلاج لها.وتوجهت سون إلى في تموز 2014 عندما كانت في الثامنة عشرة برفقة شقيقها الذي يكبرها بعام، واعتقلتها القوات الكردية في كانون الاول 2017 على ضفاف عند انهيار التنظيم.وعادت كارول سون البالغة اليوم 30 عاما إلى في 5 تموز 2022.وأظهرت المحاكمة أن سون تأثرت بالتوجهات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبررت انضمامها إلى تنظيم بصدمات في حياتها، من بينها تعرّضها لاغتصاب جماعي عندما كانت في الرابعة عشرة.وأوضح القاضي أن المتهمة المتحدرة من عائلة ذات تقاليد في ضواحي ، خالطت خلال وجودها في سوريا "أشخاصا (...) معروفين بفظائعهم"، أو يقاتلون في تضمّ بعض منفذي اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني 2015.ومن بين النساء اللواتي يشكّلن أكثر من ثلث نحو 1500 فرنسي توجهوا إلى وسوريا، عادَت 160 إلى اليوم، بحسب المحامية العامة، ومنذ 2017، حوكمت 30 منهن أمام الخاصة، فيما حوكمت أخريات أمام محاكم جنايات عادية.