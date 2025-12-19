بطولة رياضية غير مسبوقة في الولايات المتحدة

ونقلت شبكة CNN أن أوضح أن المنافسات ستقام في خلال خريف عام 2026، تزامنا مع الاحتفال بمرور 250 عاما على تأسيس .وقال في هذا السياق: "سننظم أول نسخة في التاريخ من ألعاب الوطنيين، وهي منافسات غير مسبوقة تمتد لأربعة أيام، بمشاركة نخبة من الرياضيين الجامعيين، شاب وفتاة من كل ولاية وإقليم".وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن "الفكرة قوبلت بانتقادات من جانب "الحزب الديمقراطي"، حيث شبه بعض أعضائه البطولة بما يحدث في سلسلة أفلام "ألعاب الجوع"، التي تجبر فيها شخصيات شابة على خوض منافسات قاسية تبث على الهواء مباشرة".وفي إطار الاحتفالات نفسها، أعلن ترامب عن تنظيم بطولة للفنون القتالية المختلطة (UFC) في واشنطن يوم 14 يونيو، تزامنا مع الأميركي، وسط توقعات بإقامة النزالات على العشب المقابل للبيت الأبيض.ولم يحسم بعد جدول المشاركين، رغم تداول أسماء بارزة مثل الإيرلندي والروسي إسلام ماخاتشيف.كما أشار التقرير إلى فعالية رياضية أخرى مرتقبة في الولايات المتحدة عام 2026، تعرف إعلاميا باسم "أولمبياد المنشطات"، وهي بطولة يقف خلفها الملياردير الأميركي والمؤسس المشارك لشركة PayPal ، حيث يسمح للمشاركين باستخدام مواد محسنة للأداء.وأثارت هذه الفكرة انتقادات واسعة من منظمات رياضية دولية طالبت السلطات الأميركية بإلغائها.