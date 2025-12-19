الأمم المتحدة: المجاعة في غزة انتهت

وقال التصنيف في تقرير: "في أسوأ السيناريوهات، والتي تشمل تجدد الأعمال القتالية وتوقف التدفقات الإنسانية والتجارية، فإن قطاع بأكمله معرض لخطر المجاعة حتى منتصف أبريل 2026. وهذا يؤكد الأزمة الإنسانية الحادة والمستمرة".أكدت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وقوع خمس مجاعات خلال 15 عاما ماضية، مجاعة في الصومال ‌عام 2011 واثنتان في جنوب في عامي 2017 و2020 وأخرى في السودان في 2024، ومجاعة في غزة في أغسطس/ اب.وذكر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه "لا توجد مناطق مصنفة ضمن مناطق المجاعة في غزة". وأضاف "لا يزال الوضع هشا للغاية ويعتمد على استمرار وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية والتجارية بشكل منتظم".وتابع، إن أكثر من 100 ألف شخص في غزة يعانون من ظروف كارثية، ‍لكنه توقع أن ينخفض هذا الرقم إلى حوالي 1900 شخص بحلول أبريل 2026.واكمل أن قطاع غزة بأكمله مصنف في مرحلة طوارئ، وهي المرحلة السابقة مباشرة لمستوى الظروف الكارثية. وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: "على مدى فترة 12 شهرا المقبلة، على مستوى قطاع غزة، من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 101 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين ستة شهور و59 شهرا من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العلاج، مع وجود أكثر من 31 ألف حالة خطيرة".واردف التقرير: "خلال الفترة نفسها، ستواجه 37 ألف امرأة حامل ومرضعة سوء تغذية حاد وستحتاج إلى العلاج".