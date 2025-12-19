وفيات رحلات الهجرة: 80 ألف ضحية منذ 2014

وفي تدوينة للمنظمة على منصة “إكس” بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، قالت المنظمة “منذ عام 2014 فقد ما يقرب من 80 ألف شخص حياتهم في رحلات الهجرة. ولم يتم تحديد هوية معظمهم، مما ترك الأسر في حالة من عدم يقين أبدي”.ودعت العالمية إلى ضمان هجرة آمنة ومنظمة ومشرفة واختتمت تدوينتها بعبارة “لنصن الحقوق الصحية، ولنمنع المزيد من الوفيات”.