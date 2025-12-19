الصفحة الرئيسية
ترامب يشيد بمبعوثه إلى العراق: مارك سافايا شخصية استثنائية ونفخر به
دوليات
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمبعوثه إلى العراق، مارك سافايا، واصفا إياه بأنه شخصية مميزة تحظى بتقدير خاص داخل الإدارة الأميركية.
2025-12-19 | 09:49
2025-12-19T09:49:34+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/llvgh6unhncmfu5tkonjw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d550624%26topic%3d%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=634fa4a9-0a2f-47a3-af71-72a8758e11fa&InitAdsBeforePlayer=1
ترامب يشيد بمبعوثه إلى العراق: مارك سافايا شخصية استثنائية ونفخر به
433 شوهد
أشاد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بمبعوثه إلى
العراق
، مارك سافايا، واصفا إياه بأنه شخصية مميزة تحظى بتقدير خاص داخل
الإدارة الأميركية
.
وقال
ترامب
: "سأذكر بعض الأسماء لأن من المهم أن أفعل ذلك… مارك سافايا، نحن نحبك، نحن فخورون بك، وفخورون بكم جميعًا".
وفي 1 تشرين الثاني الماضي، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى
العراق
مارك سافايا، تسلم مهمته رسميا الذي كلفها بها رئيس
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
.
وبهذه المناسبة كتب سافيا منشورا اليوم على منصة "إكس - تويتر سابقا"، "بفضل القيادة الحكيمة للرئيس
دونالد
ترامب، عاد العراق إلى الواجهة".
وأضاف أن "الآن أباشر مهام عملي"، مردفا بالقول "لنجعل العراق عظيمًا من جديد".
ومارك سافايا، هو ثالث مبعوث أميركي إلى العراق، منذ
بول بريمر
، 2003، وبعد
بريت
ماكغورك، في مرحلة الحرب ضد
داعش
عام 2014.
وقرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.
وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق مارك سافايا، في وقت سابق، أن مهمته تتركز على إعادة
بناء الثقة
وتعزيز
الشراكة الاستراتيجية
بين
بغداد
وواشنطن، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين تمرّ بمرحلة تتطلب تواصلاً مباشراً وصادقاً يخدم مصالح الشعبين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ترامب يعين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً الى العراق
14:38 | 2025-10-19
سافايا يشيد بتعيين برهم صالح مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين: لحظة فخر تاريخية للعراق
16:31 | 2025-12-12
المبعوث الأمريكي سافايا يهنئ العراقيين بنجاح الانتخابات: واشنطن تبقى ملتزمة بشكل قوي لدعم العراق
00:47 | 2025-11-13
مبعوث ترامب في العراق: أتطلع لزيارة العراق قريبًا والاجتماع مع قادته الرئيسيين
12:41 | 2025-11-21
دوليات
بالفيديو
ترندات
مارك
سافايا
الشراكة الاستراتيجية
الإدارة الأميركية
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
بناء الثقة
بول بريمر
العراق
الحكيم
+A
-A
