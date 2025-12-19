ترامب يشيد بمبعوثه إلى العراق: مارك سافايا شخصية استثنائية ونفخر به

وقال : "سأذكر بعض الأسماء لأن من المهم أن أفعل ذلك… مارك سافايا، نحن نحبك، نحن فخورون بك، وفخورون بكم جميعًا".وفي 1 تشرين الثاني الماضي، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى مارك سافايا، تسلم مهمته رسميا الذي كلفها بها رئيس .وبهذه المناسبة كتب سافيا منشورا اليوم على منصة "إكس - تويتر سابقا"، "بفضل القيادة الحكيمة للرئيس ترامب، عاد العراق إلى الواجهة".وأضاف أن "الآن أباشر مهام عملي"، مردفا بالقول "لنجعل العراق عظيمًا من جديد".ومارك سافايا، هو ثالث مبعوث أميركي إلى العراق، منذ ، 2003، وبعد ماكغورك، في مرحلة الحرب ضد عام 2014.وقرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق مارك سافايا، في وقت سابق، أن مهمته تتركز على إعادة وتعزيز بين وواشنطن، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين تمرّ بمرحلة تتطلب تواصلاً مباشراً وصادقاً يخدم مصالح الشعبين.