وزير الخارجية الأمريكي: فنزويلا مصدر تهديد لأمننا ونظام مادورو إرهابي

وقال الوزير الامريكي، ان "نظام في فنزويلا يحمي العصابات وهو تهديد لأمننا القومي".وتابع، ان "نظام مادورو في فنزويلا غير شرعي، و8 ملايين شخص غادروا فنزويلا بسبب دكتاتورية النظام".واكمل، ان "فنزويلا مصدر تهديد لأمننا القومي ونعتبر نظام مادورو إرهابيا، والرئيس الكولومبي لا يريد التعاون معنا".