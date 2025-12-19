القضاء الفرنسي يرفض طلبا لتعليق منصة "شي إن" الصينية

ورحبت "شي إن" بالقرار، مؤكدة التزامها بمواصلة تعزيز عمليات الرقابة بالتعاون مع السلطات الفرنسية.وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة "أسوشيتد برس": "تظل أولويتنا حماية المستهلكين الفرنسيين وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية".ويعود الجدل إلى أوائل الماضي، عندما أعلنت هيئة مراقبة المستهلك الفرنسية ووزارة المالية عن نيتها تعليق السوق الإلكترونية للشركة بعد اكتشاف دمى جنسية تشبه الأطفال وأسلحة محظورة من الفئة "أ" مدرجة للبيع على المنصة، بالتزامن مع افتتاح الشركة لأول متجر دائم لها في .وأعطت السلطات الفرنسية "شي إن" مهلة عدة ساعات لإزالة تلك المنتجات، واستجابت الشركة بحظرها وإغلاق قوائم السوق التابعة لأطراف ثالثة في إلى حد كبير.كما طالبت السلطات الفرنسية، بدراسة كيفية ظهور المنتجات غير القانونية على المنصة، وفق قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحكم أنشطة كبار الوسطاء الإلكترونيين.