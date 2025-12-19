فشل جديد في البنتاغون باجتياز التفتيش والتدقيق المالي

ووفقا للبيانات، لم يتمكّن البنتاغون مجددا من الحصول على رأي من تدقيق إيجابي في معظم مراجعاته الداخلية.ونقلت "رويترز" عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قوله إن الوزارة "لا تستطيع حلّ المشكلات المرتبطة بصراعات امتدّت لعقود، وبإهمال القاعدة الصناعية العسكرية، وبنمو الدين العام نتيجة الإنفاق غير المنضبط".وكان هيغسيث قد أعرب في فبراير الماضي عن ثقته في أن البنتاغون سيتمكن من اجتياز التدقيق المالي خلال أربع سنوات.ويجري البنتاغون هذه المراجعات منذ عام 2018، بعد أن ألزم جميع الهيئات الحكومية الأمريكية بالخضوع لتدقيق منتظم.