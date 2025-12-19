انقطاع مؤقت للكهرباء عن محطة زابوروجيا في أوكرانيا

وذكرت الوكالة في بيان انه "الكهرباء انقطعت بشكل مؤقت عن النووية في أوكرانيا".ويُعد هذا الانقطاع هو المرة الثالثة عشر التي تفقد فيها المحطة إمدادات الطاقة الخارجية منذ بداية الصراع.