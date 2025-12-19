هجوم بقنابل دخان وسكاكين يخلف قتلى وجرحى في تايوان

وأوضح التايواني أن الرجل أطلق قنابل دخان في محطة القطار الرئيسية في المدينة، ومن ثم ركض إلى محطة المترو القريبة في منطقة تسوق مزدحمة مهاجما للناس في طريقه، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".وأكد أن المهاجم لقي حتفه خلال مطاردة الشرطة بعدما سقط من مبنى.وأبرز شو جونغ تاي، في حديثه للصحفيين، أن المشتبه به المتوفي يملك سجلا جنائيا سابقا، ومذكرات توقيف معلقة، مضيفا أنه جرى تفتيش منزله، ومؤكدا أن جرائم العنف نادرة جدا في تايوان.وقال: "سنحقق في خلفيته وعلاقته المرتبطة لفهم دوافعه وتحديد ما إذا كانت هناك عوامل أخرى ذات صلة"، مكتفيا بالتعريف عنه باسم عائلته فقط، .وذكر شو أن المهاجم كانت بحوزته، إلى جانب قنابل الدخان، أدوات أخرى مثل قنابل حارقة بدا أنها احترقت في موقع الحادث، كما كان يرتدي ما يشبه درعا واقيا وقناعا.