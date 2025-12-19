إعلان أمريكي مرتقب بشأن "الإخوان المسلمين"

وردا على سؤال من قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، أشار إلى أنه يتوقع صدور إعلانات الأسبوع المقبل تتعلق بالأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن جماعة .وكان قد أصدر الأمر في 24 ، وقع ترامب أمرا تنفيذيا أوعز فيه النظر في تصنيف بعض فروع جماعة "الإخوان كمنظمات ارهابية.ووجه الأمر التنفيذي كلا من روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت للتشاور مع المدعية العامة ومديرة تولسي غابارد، وتقديم تقرير في غضون 30 يوماً.ومن شأن هذا التصنيف أن يجرّم تقديم الدعم للجماعة، ويفرض عقوبات اقتصادية، ويحظر دخول أفرادها إلى .وأعلن في بيان عبر منصة "إكس"، أن الرئيس "اتخذ إجراء حاسما لحماية من التهديدات الإرهابية ببدء عملية تصنيف بعض كيانات جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية".وذكر الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب ونشره البيت الأبيض أن "جماعة الإخوان المسلمين تأسست في مصر عام 1928، وتطورت لتصبح شبكة عابرة للحدود الوطنية، ولها فروع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".وأضاف: "يتعلق الأمر التنفيذي بانخراط فروعها في والأردن ومصر أو تسهيل ودعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تلحق الضرر بمناطقها، ومواطني أمريكا ومصالح الولايات المتحدة".ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، "يحظر على أي شخص يقيم في الولايات المتحدة أو يخضع لولايتها القضائية تقديم دعم مادي أو موارد عن علم لمنظمة أجنبية مصنفة إرهابية، ويعتبر أي ممثل أو عضو في منظمة إرهابية أجنبية قابلًا للطرد من الولايات المتحدة".