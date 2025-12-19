ضربات امريكية واسعة ضد داعش في سوريا

وقالت القوات الامريكية في بيان انه "بدأت القوات الأميركية تنفيذ ضربة عسكرية واسعة النطاق استهدفت البنية التحتية ومواقع الأسلحة التابعة لتنظيم في ".وتابعت، انه "جاءت هذه الضربة الكبيرة رداً على الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية وقوات الشركاء في سوريا بتاريخ 13 كانون الأول".