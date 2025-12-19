وزير الحرب الامريكي يعلن البدء بالرد المباشر على استهدف القوات الأميركية بسوريا

وقال هيسنغتون، في تدوينة، انه "في وقتٍ سابق من اليوم، بدأت القوات الأميركية تنفيذ عملية عين الصقر (OPERATION HAWKEYE STRIKE) في للقضاء على مقاتلي تنظيم والبنية التحتية ومواقع الأسلحة التابعة له، وذلك رداً مباشراً على الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية في 13 كانون الأول في تدمر، سوريا".وتابع، انه "هذه ليست بداية حرب — بل هي إعلان انتقام"، مشيراً الى إن " الأميركية، تحت قيادة ، لن تتردد أبداً ولن تتراجع في الدفاع عن شعبنا".واكمل: "كما قلنا مباشرة بعد الهجوم الوحشي، إذا استهدفتم الأميركيين — في أي مكان في العالم — فستقضون ما تبقى من حياتكم القصيرة والقلقة وأنتم تعلمون أن الولايات المتحدة ستطاردكم، وتعثر عليكم، وتقتلكم بلا ".ولفت الى انه "اليوم، قمنا بمطاردة أعدائنا وقتل الكثير منهم، وسنواصل ذلك".