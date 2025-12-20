بيان من داعش على هجوم تدمر

وقال إن "جنديين أمريكيين ومترجما مدنيا قتلوا يوم السبت الماضي عندما استهدف مهاجم رتلا للقوات الأمريكية والسورية في تدمر قبل أن يُقتل بالرصاص. وأصيب ثلاثة جنود أمريكيين بجروح".واتهم تنظيم في مقال نشره على قناته على تطبيق "تلغرام" وحلفاءها في بتشكيل جبهة واحدة ضده. واستخدم التنظيم لغة دينية لتصوير الهجوم على أنه لحظة حاسمة من أجل بث الحماسة في نفوس أنصاره، لكنه لم يعلن صراحة المسؤولية عنه.ووصف الرئيس الأمريكي الحادث بـ"المروع" وتوعد بالرد.من جانبها، أكدت السورية يوم الأحد الماضي أنها ألقت القبض على خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار، ووصفت المهاجم بأنه أحد أفراد قوات الأمن السورية ويُشتبه في تعاطفه مع تنظيم الدولة الإسلامية.وقالت الوزارة إن " الأمن في تدمر نفذت الاعتقالات بالتنسيق مع قوات ".وتتعاون سوريا مع ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ولدى الولايات المتحدة قوات متمركزة في شمال شرق سوريا في إطار حملة مستمرة منذ عشر سنوات ضد التنظيم الذي سبق أن سيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق في الفترة من 2014 إلى 2019.