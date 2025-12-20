الصفحة الرئيسية
فيديوهات
بيان من داعش على هجوم تدمر
دوليات
2025-12-20 | 00:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية
نيوز- دولي
وصف تنظيم "داعش" هجوما استهدف قوات أمريكية وسورية في مدينة تدمر التاريخية السورية بإنه "الطلقات أصابت قلب" القوات الأمريكية والفصائل السورية المسلحة المعارضة للتنظيم.
وقال
الجيش الأمريكي
إن "جنديين أمريكيين ومترجما مدنيا قتلوا يوم السبت الماضي عندما استهدف مهاجم رتلا للقوات الأمريكية والسورية في تدمر قبل أن يُقتل بالرصاص. وأصيب ثلاثة جنود أمريكيين بجروح".
واتهم تنظيم
الدولة الإسلامية
في مقال نشره على قناته على تطبيق "تلغرام"
الولايات المتحدة
وحلفاءها في
سوريا
بتشكيل جبهة واحدة ضده. واستخدم التنظيم لغة دينية لتصوير الهجوم على أنه لحظة حاسمة من أجل بث الحماسة في نفوس أنصاره، لكنه لم يعلن صراحة المسؤولية عنه.
ووصف الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
الحادث بـ"المروع" وتوعد بالرد.
من جانبها، أكدت
وزارة الداخلية
السورية يوم الأحد الماضي أنها ألقت القبض على خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار، ووصفت المهاجم بأنه أحد أفراد قوات الأمن السورية ويُشتبه في تعاطفه مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت الوزارة إن "
وحدات
الأمن في تدمر نفذت الاعتقالات بالتنسيق مع قوات
التحالف الدولي
".
وتتعاون سوريا مع
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة
ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ولدى الولايات المتحدة قوات متمركزة في شمال شرق سوريا في إطار حملة مستمرة منذ عشر سنوات ضد التنظيم الذي سبق أن سيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق في الفترة من 2014 إلى 2019.
واشنطن تكشف تفاصيل "هجوم تدمر" وتتهم داعش بتنفيذه
12:30 | 2025-12-13
مبعوث ترامب لسوريا: داعش مازال خطيرا وهجوم تدمر لن يمر دون رد
10:51 | 2025-12-14
ترامب يدافع عن الشرع بعد هجوم تدمر
00:06 | 2025-12-16
الشرع يرسل برقية لترامب بعد "هجوم تدمر"
15:38 | 2025-12-14
الجيش
داعش
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
الدولة الإسلامية
وزارة الداخلية
الجيش الأمريكي
التحالف الدولي
السومرية نيوز
دونالد ترامب
