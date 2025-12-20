اول تعليق من ترامب على قصف القوات الاميركية لسوريا

ونقلت وسائل اعلام عن قوله ان "الضربة في كانت ناجحة للغاية ودقيقة وضربنا كل موقع بدقة متناهية"، مشيرا إلى "اني أمرت بشن ضربة عسكرية ضخمة على الإرهابيين الذين قتلوا 3 من أبطالنا العظماء الأسبوع الماضي في سوريا".واضاف "نحن نعيد السلام من خلال القوة ونحن موجودون في جميع أنحاء العالم"، لافتا إلى "انني أنهيت 8 حروب في 10 أشهر ودمرت التهديد النووي الإيراني".وذكر "أنهيت الحرب في وأطلقت سراح الرهائن الأحياء والأموات"، لافتا الى "اني حققت السلام في الشرق الأوسط ولدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام".