ترامب يوجه برفع حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550664-639018130108851256.webp
ترامب يوجه برفع حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد
دوليات
2025-12-20 | 02:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
244 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أفادت صحيفة "
واشنطن
بوست" بأن
إدارة الرئيس دونالد ترامب
رفعت الحظر المفروض على استخدام الألغام المضادة للأفراد، الذي فرضته
إدارة الرئيس
السابق
جو بايدن
.
وكتبت الصحيفة، نقلاً عن وثيقة مؤرخة في 2
ديسمبر
وموقعة من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث: "لقد نقضت
إدارة ترامب
سياسةً كانت ساريةً في عهد بايدن تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، باستثناء شبه الجزيرة الكورية".
وأشارت إلى أن رفع القيود من شأنه أن "يضاعف قوة
الولايات المتحدة
" في هذه "الأزمة الأمنية التي تُعد من أخطر الأزمات في التاريخ".
ووفقاً للصحيفة، يدعو هيغسيث في الوثيقة إلى وضع سياسة أمريكية جديدة بشأن استخدام الألغام المضادة للأفراد في غضون 90 يوماً.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة ألغت برنامج العمل الإنساني بشأن الألغام، والذي كان يتضمن تقديم الولايات المتحدة المساعدة للدول الأخرى في إزالة الألغام الأرضية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ترامب يوجه طلبا بإعادة النظر في حظر منح الجنسية بالولادة
00:53 | 2025-09-27
إدارة ترامب ترفع قيدا على استخدام أوكرانيا صواريخ ضد روسيا
15:00 | 2025-10-22
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
17:29 | 2025-10-02
السوداني: توجه الحكومة بمراجعة الجوانب المالية والاقتصادية ورفع كفاءة قطاعات النفط
11:42 | 2025-12-17
ترامب
الألغام
إدارة الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
واشنطن بوست
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
محليات
33.2%
00:41 | 2025-12-19
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
00:41 | 2025-12-19
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
رياضة
27.81%
09:53 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
09:53 | 2025-12-18
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
أمن
19.65%
09:13 | 2025-12-19
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
09:13 | 2025-12-19
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
أمن
19.34%
10:21 | 2025-12-19
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
10:21 | 2025-12-19
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
الأكثر مشاهدة
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
اخترنا لك
في 11 يوما فقط.. الصين تبني رجل ثلج بارتفاع 6 طوابق
05:39 | 2025-12-20
إيران تنفّذ حكم الإعدام بحق متهم بالتجسس لـ"إسرائيل"
05:08 | 2025-12-20
متابعو الشرع يقتربون من ربع مليون بعد تدشين حسابه بتويتر.. ما قصة تغيير "اليوزر نيم"؟
03:31 | 2025-12-20
اول تعليق من ترامب على قصف القوات الاميركية لسوريا
00:44 | 2025-12-20
بيان من داعش على هجوم تدمر
00:30 | 2025-12-20
منطقة تركية تطالب الذكاء الاصطناعي باعتذار رسمي
00:17 | 2025-12-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.