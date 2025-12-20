ترامب يوجه برفع حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد

وكتبت الصحيفة، نقلاً عن وثيقة مؤرخة في 2 وموقعة من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث: "لقد نقضت سياسةً كانت ساريةً في عهد بايدن تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، باستثناء شبه الجزيرة الكورية".وأشارت إلى أن رفع القيود من شأنه أن "يضاعف قوة " في هذه "الأزمة الأمنية التي تُعد من أخطر الأزمات في التاريخ".ووفقاً للصحيفة، يدعو هيغسيث في الوثيقة إلى وضع سياسة أمريكية جديدة بشأن استخدام الألغام المضادة للأفراد في غضون 90 يوماً.بالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة ألغت برنامج العمل الإنساني بشأن الألغام، والذي كان يتضمن تقديم الولايات المتحدة المساعدة للدول الأخرى في إزالة الألغام الأرضية.