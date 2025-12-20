متابعو الشرع يقتربون من ربع مليون بعد تدشين حسابه بتويتر.. ما قصة تغيير "اليوزر نيم"؟

والتقط بعض السوريين على مواقع التواصل صورة لأول "يوزر نيم" ظهر على الحساب الرسمي للشرع، وصورة أخرى بعد تعديله، حيث ان الحساب دشن أولا تحت اسم " alsharaaofficial" ثم عدل لاحقا ليصبح@AH_AlSharaaأما سبب تغيير اليوزر نيم فجاء بسبب كم الطلبات التي انهالت على الحساب من أجل تغييره، وفق ما أفاد عدد من السوريين، خلال ساعات قليلة بلغ عدد متابعي الحساب نحو 195 ألف.وكان الرئيس السوري هنأ الشعب في أول تغريدة له برفع قانون عن البلاد، واعداً بمستقبل جديد لسوريا، وشدد على المضي "يداً بيد نحو مستقبل يليق بالشعب السوري ووطنه"، كما توجه بالشكر إلى الرئيس الأميركي ، وولي السعودي ، فضلا عن وقطر.