وقالت الوكالة "نُفّذ حُكم الإعدام بحقّ عقيل كشاورز المدان بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني، والتواصل والتعاون مع هذا الكيان، والتقاط صور لمواقع عسكرية وأمنية، بعد المصادقة على الحكم من وبعد استكمال الإجراءات القانونية".وذكرت الوكالة أن الرجل أوقف بين نيسان وأيار من العام 2025 في .ومنذ اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران و" " في حزيران، توعّدت بإجراء محاكمات سريعة للموقوفين بتهم التعامل مع "إسرائيل"، وأعلنت توقيف عدد من الأشخاص وإعدام عشرة على الأقلّ دانتهم بهذه التهمة.في تشرين الأول شددت طهران العقوبات المفروضة على المتهمين بالتجسس لإسرائيل أو أو حكومات أخرى أو كيانات تُعتبر معادية للجمهورية الإسلامية، وباتت تحكم عليهم بـ"مصادرة كل الأصول والإعدام".ولم تكن القوانين قبل ذلك تذكر أي دولة بعينها في قضايا التجسس، ولم تكن العقوبة الإعدام بالضرورة.