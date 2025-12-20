في 11 يوما فقط.. الصين تبني رجل ثلج بارتفاع 6 طوابق

وجذب التمثال الذي يبلغ ارتفاعه ما يعادل مبنى من ستة طوابق، حشودا من الزوار لالتقاط الصور بجانبه. وشارك في بنائه 64 نحاتا وأكثر من 100 عامل، باستخدام 3500 متر مكعب من الثلج الصناعي. ويرتدي التمثال قبعة ووشاحا أحمر، مع وجهه يحمل ابتسامة عريضة.وعرضت عملية البناء عبر بث مباشر على الإنترنت، تابعها جمهور واسع تحت مسمى "الوصاية السحابية". وعلق أحد المتابعين: "هذا ليس رجل ثلج، بل نصب تذكاري ثلجي"، بينما وصف آخر المشهد بـ "الطاقة الشتوية بمستوى متقدم".في سياق متصل، شهدت مناطق أخرى محاولات لصنع منحوتات ثلجية ضخمة بطرق أقل دقة. في مدينة دندي الأسكتلندية، تحولت محاولة بناء أطول رجل ثلج إلى شكل غير مناسب بعد تعرضه للرياح والأمطار، حيث استخدم البناؤون سلما بارتفاع 4.3 أمتار (14 قدما) وعملوا لنحو 15 ساعة قبل أن ينهار التمثال.