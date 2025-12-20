أوكرانيا تعلن استهداف سفينة حربية روسية

وأوضحت الهيئة عبر تطبيق تليغرام، أن المنطقة المستهدفة تبعد أكثر من 1800 كيلومتر عن الساحل الأوكراني، وأن السفينة المستهدفة كانت سفينة أوتشوتنيك (الصياد)، وكانت تقوم بدورية قرب منصة لإنتاج النفط والغاز عند قصفها.وأضافت هيئة الأركان أن القوات الأوكرانية قصفت أيضًا منصة تنقيب تابعة لشركة لوك أويل، مشيرة إلى أن المنشأة تساعد في إمدادات القوات الروسية.ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل، ولم يصدر أي تعليق من الجانب الروسي حتى الآن.