ستيلانتس تستدعي أكثر من 52 ألف سيارة في أمريكا

وقالت ، إن "ستيلانتس، الشركة الأم لعلامة ، قررت استدعاء 52565 سيارة في بسبب خطأ في البرمجيات قد يمنع الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان من العمل كما يجب عند وقوع تصادم ويتسبب في وقف نظام التحكم الإلكتروني بالثبات".وذكرت الإدارة أن الوكلاء سيحدثون برمجيات وحدة التحكم في منظومة الحماية دون تكلفة.