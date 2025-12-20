إيران: الاثنين أول أيام شهر رجب للعام 1447هـ

وأشار بيان عن المكتب، إلى "عدم ثبوت رؤية شهر رجب لدى مجموعات الاستهلال المختصّة، مساء السبت 20 كانون الثاني/ديسمبر 2025".وأضاف، "وعليه فإنّ شهر جمادى الثاني ثلاثون يومًا والإثنين 22 كانون الثاني/ديسمبر هو الأوّل من أيّام شهر رجب للعام 1447 هجري قمري".