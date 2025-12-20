تفاصيل اجتماع رباعي في ميامي بشأن غزة

وأعلن المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشلي أنه جرى خلال الاجتماع الذ عقد بمشاركة وزير الخارجية التركي استعراض القضايا المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام ، وتبادل الآراء بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية.وشدد المتحدث باسم الخارجية التركية أنه على الرغم من الانتهاكات التي شهدتها المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار في قطاع غزة فإن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه "لا يزال قائما"، وأن إطلاق سراح الرهائن قد اكتمل، وأن الاشتباكات قد توقفت إلى حد بعيد.وأشارت الخارجية التركية إلى أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية تم التطرق إلى الترتيبات التي تهدف إلى ضمان إدارة غزة من قبل شعب غزة، وتمت مناقشة الخطوات التي يتعين اتخاذها بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة السلام.ويعد هذا الاجتماع الأعلى مستوى بين الوسطاء منذ توقيع الاتفاق، ويهدف إلى تجاوز العقبات أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، مع التركيز على ضمان استدامة التهدئة رغم الانتهاكات.وسبق أن قال مسؤول في ، الخميس، إن للرئيس الأميركي ، ستيف ويتكوف، سيلتقي الجمعة بمسؤولين قطريين ومصريين وأتراك في بولاية فلوريدا لمناقشة اتفاق غزة.ودخلت المرحلة الأولى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي بوساطة أمريكية مصرية قطرية تركية، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.وشملت هذه المرحلة وقفا مؤقتاً للقتال وتبادل رهائن وأسرى وإدخال مساعدات إنسانية، مع إكمال إطلاق الرهائن إلى حد بعيد وتوقف الاشتباكات الرئيسية، رغم انتهاكات متكررة من الجانب الإسرائيلي أدت إلى سقوط مئات الشهداء الفلسطينيين.وتعتبر المرحلة الثانية الأكثر تعقيدا وتشمل انسحابا إسرائيليا كاملا ونزع سلاح حماس وتشكيل سلطة انتقالية فلسطينية تكنوقراط أو محلية، ونشر قوة استقرار دولية، بالإضافة إلى إعادة إعمار وإدارة غزة من قبل سكانها بعيداً عن الوصاية.