فرنسا.. مقتل مسلح بعد تهديده المارة في كورسيكا

أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل رجل يبلغ من العمر 26 عاما برصاص قوات الأمن في ، بعد أن هدد مارة وأصحاب متاجر بسكين في مدينة أجاكسيو.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغا عن شخص يهدد أحد المتاجر بسكين في أجاكسيو، وعند وصول عناصر الأمن إلى الموقع كان الشاب قد غادر المكان.

وفي وقت لاحق، تم العثور عليه في موقع آخر بوسط المدينة وهو لا يزال يحمل السكين. وأوضح بيان الشرطة أن الضباط أمروه بإلقاء السلاح، إلا أنه رفض الامتثال.

وأضافت الشرطة أنها حاولت استخدام سلاح الصعق الكهربائي لتوقيفه، غير أن المحاولة باءت بالفشل. وعندما تقدم الرجل نحو عناصر الأمن وهو يحمل السكين أطلقوا النار عليه ما أدى إلى وفاته في المكان رغم تدخل فرق الإسعاف.



وأشارت السلطات إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بجروح طفيفة في اليد خلال الحادث، مؤكدة أن دوافع المهاجم لم تعرف بعد.