واشنطن بشأن اجتماع ميامي: دعم مجلس السلام في غزة

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إن ممثلين عن ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا أمس في لدفع الاستعدادات للمرحلة الثانية من اتفاق قدما.







وأضاف أن المجتمعين في شددوا على "ضرورة تمكين هيئة حكم في غزة تحت سلطة موحدة لضمان حماية المدنيين"، كما أكدوا "دعم إنشاء وتفعيل مجلس السلام في أقرب وقت كإدارة انتقالية".



ولفت إلى أن "المشاركين في اجتماع ميامي دعوا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم وضبط النفس"، مشيرا إلى أن "المشاورات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية". وأوضح ويتكوف، عقب اجتماع مع مسؤولين من ومصر وتركيا، أن المرحلة الأولى من اتفاق "حققت تقدما شمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وعودة الجثامين وانسحابا جزئيا للقوات وخفض الأعمال العدائية".

وسبق أن قال مسؤول في ، الخميس، إن للرئيس الأميركي ، ستيف ويتكوف، سيلتقي الجمعة بمسؤولين قطريين ومصريين وأتراك في ميامي بولاية فلوريدا لمناقشة اتفاق غزة.

ودخلت المرحلة الأولى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي بوساطة أمريكية مصرية قطرية تركية، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

وشملت هذه المرحلة وقفا مؤقتاً للقتال وتبادل رهائن وأسرى وإدخال مساعدات إنسانية، مع إكمال إطلاق الرهائن إلى حد بعيد وتوقف الاشتباكات الرئيسية، رغم انتهاكات متكررة من الجانب الإسرائيلي أدت إلى سقوط مئات الشهداء الفلسطينيين.