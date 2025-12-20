بيان رباعي مشترك يخص اتفاق غزة

أصدرت وقطر ومصر وتركيا بيانا مشتركا أكدت فيه إحراز تقدم في المرحلة الأولى من اتفاق ، الذي تضمن تنسيقا للمساعدات الإنسانية وإعادة الجثث وتخفيفا للأعمال القتالية.





كما أكد البيان على "الالتزام الكامل بجميع بنود خطة الرئيس للسلام"، داعيا جميع الأطراف إلى "الالتزام بتعهداتهم وضبط النفس".



وأشار البيان إلى أن المشاورات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وجاء في البيان أن الدول الأربع تدعم إنشاء وتشغيل مجلس السلام كإدارة انتقالية، مؤكدة على "تمكين هيئة حكم في تحت سلطة غزية موحدة ضمن المرحلة الثانية" من خطة السلام.كما أكد البيان على "الالتزام الكامل بجميع بنود خطة الرئيس للسلام"، داعيا جميع الأطراف إلى "الالتزام بتعهداتهم وضبط النفس".وأشار البيان إلى أن المشاورات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن ممثلين عن ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا أمس في لدفع الاستعدادات للمرحلة الثانية من اتفاق غزة قدما.

ودخلت المرحلة الأولى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي بوساطة أمريكية مصرية قطرية تركية، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

وشملت هذه المرحلة وقفا مؤقتاً للقتال وتبادل رهائن وأسرى وإدخال مساعدات إنسانية، مع إكمال إطلاق الرهائن إلى حد بعيد وتوقف الاشتباكات الرئيسية، رغم انتهاكات متكررة من الجانب الإسرائيلي أدت إلى سقوط مئات الشهداء الفلسطينيين.