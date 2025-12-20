الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط قبالة فنزويلا

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية في منشور على منصة "إكس"، إن احتجزت ناقلة نفط رست آخر مرة في فنزويلا.وأضافت نويم "ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة الحركة غير المشروعة للنفط الخاضع للعقوبات الذي يُستخدم لتمويل إرهاب في المنطقة".وأوضحت أن الأمريكي احتجز السفينة قبل فجر اليوم بدعم من (البنتاغون).وفي الأسبوع الماضي، صادرت القوات الأمريكية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي ووصفها بأنها "قرصنة بحرية".