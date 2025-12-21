أوكرانيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة روسية

وقال بيان لسلاح الجو إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 97 طائرة مسيرة، و"غيربيرا" وطرزات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميليروفو وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى هفارديسكي وتشودا بشبه ، حسبما ذكرت "يوكرينفورم".وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.وتابع البيان إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 75 طائرات مسيرة في شمال وجنوب وغرب وشرق البلاد.بالمقابل، أعلنت ، صباح اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسي أسقطت 3 مسيرات اوكرانية فوق فولغوغراد وروستوف خلال الساعات الماضية.