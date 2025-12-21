الجيش اللبناني يستعد للمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح

وقال سلام في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إن المرحلة الثالثة ستكون مخصصة لمدينة وجبل ، تليها المرحلة الرابعة في البقاع، ثم باقي المناطق .وأشار سلام إلى أن اللبنانية نجحت حتى الآن في بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب وصولًا إلى الحدود الجنوبية، باستثناء النقاط التي تحتلها ، والتي يجب أن تنسحب منها دون تأخير.ولفت سلام إلى أن سينعقد في مطلع العام الجديد لتقييم نتائج المرحلة الأولى، مؤكدا ضرورة قيام إسرائيل بخطوات مقابلة تشمل وقف اعتداءاتها وخروقاتها لقرار وقف الأعمال العدائية.واعتبر سلام أن هذه الإجراءات لا تمنع لبنان من الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، والتي تمتد من شمال نهر الليطاني إلى منطقة نهر الأولي، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تعتبر كبيرة نسبيًا وتتطلّب متابعة دقيقة من .