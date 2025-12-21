سوريا تعلن تفكيك خلية إرهابية لداعش في ريف دمشق

وقال العميد الدالاتي في تصريح نشرته وكالة " " السورية، إن "الوحدات المختصة في الأمن الداخلي، نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عمليةً أمنية محكمة في منطقة داريا، استهدفت وكراً لتنظيم الإرهابي، بعد تحريات ومعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات عناصره خلال الأسابيع الماضية".وأضاف العميد الدالاتي: أن "العملية أسفرت عن تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، وإلقاء القبض على متزعمها، إضافة إلى ستة من أفرادها، وضبط أسلحة وذخائر متنوعة بحوزتهم، معدّة لاستخدامها في أنشطتهم الإرهابية".وأوضح العميد الدالاتي أنه "جرى تنفيذ العملية وفق أعلى درجات التخطيط والدقة، مع الالتزام التام بالإجراءات لضمان سلامة المدنيين، وتعكس العملية مستوى التنسيق بين الأمن والاستخبارات، وقدرتها على تفكيك الخلايا الإرهابية".وأشار الى ان "هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب، ومنع أي تهديد لأمن المجتمع، وتحقيق السلم والاستقرار فيه".