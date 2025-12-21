نحو مليون نازح في كمبوديا وتايلاند بسبب النزاع الحدودي

وقالت الكمبودية في بيان: "يعاني حالياً أكثر من نصف مليون كمبودي، بينهم نساء وأطفال، من ظروف معيشية قاسية نتيجة نزوحهم القسري من منازلهم ومدارسهم هرباً من قذائف المدفعية والصواريخ والغارات الجوية التي تشنها طائرات التايلاندية"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد النازحين بلغ 518.611 شخصاً.وأسفرت الاشتباكات المتجددة بين البلدين المتجاورين في جنوب هذا الشهر والتي استخدمت فيها الدبابات والطائرات المسيرة والمدفعية، عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً في و19 في ، وفقاً لمسؤولين.ونشب القتال على خلفية نزاع يتعلق بترسيم الحدود التي يبلغ طولها 800 كيلومتر بين البلدين وتعود إلى الحقبة الاستعمارية، بالإضافة إلى خلاف حول معبد قديم على الحدود.