عامل يقتل زميله ويقطعه.. خلافات تنتهي بجريمة كارثية

وروى المتهم تفاصيلا صادمة عن كيفية وأسبابها، قائلا إنه سبق له العمل في مهنة الطبخ والجزارة، ما ساعده في استخدام السكين لتقطيع جثة زميله وإخفائها، موضحا أنه اشترى 3 أجولة وأسمنت ورمال جمعها من أسفل تحت البناء، من أجل إخفاء الجثة والتخلص منها.وحول أسباب ارتكابه الجريمة، قال المتهم إنهما يسكنان معا في شقة بالإيجار ومعهما شخص ثالث، ويعملون باليومية، ونشب خلاف بينه وبين المجني عليه بعدما اتهمه الأخير بسرقة مبلغ 1200 جنيه من سيدة نفذا لها عملا بـ"اليومية" قبل عام، مضيفا أن المجني عليه اتهمه بالسرقة وطالبه بإعادة هذه الأموال فحدثت مشادة بينهما ووجه له القتيل سبابا بالأب والأم؛ فقرر الانتقام منه.