إيران تنفي رفع الحظر عن "تيليغرام"

وأكد عضو السيبراني الإيراني، جليلي، "عدم صحة هذه المعلومات".وشدد على أن مواضيع مثل، قانون الأخبار المزيفة، وإقرار سند تقاسم إيرادات المحتوى لا تزال في قائمة الانتظار للمراجعة والتنفيذ.