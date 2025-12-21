ايران تتوقع هجوماً أمريكياً جديداً: مستعدون أكثر من ذي قبل

أكد ، إن لا تستبعد احتمال شن هجوم جديد من قبل أو أي عملية عسكرية أوسع ضد البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن "مستعدة بالكامل، بل أكثر استعداداً من ذي قبل".

وأضاف عراقجي، أن "هذا الاستعداد لا يعني الرغبة في الحرب، بل الهدف الأساسي هو منعها"، مشدداً على أن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي "التحضير الجيد لأي سيناريو محتمل".



وأوضح أن أعادت بالفعل بناء كل ما تضرر خلال العدوان السابق، محذّراً من أن أي محاولة لتكرار التجربة لن تحقق نتائج أفضل.