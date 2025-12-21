البيت الابيض يتحدث عن خيارت لدى ترامب بشأن فنزويلا

اعتبر ، اليوم الأحد، أن الخيارات أمام بشأن فنزويلا لا تضيق.​

ونقلت " " عن ، "الخيارات أمام ترمب بشأن فنزويلا لا تضيق وهو يحتفظ بجميع الاحتمالات".

كما نقلت " بوست" عن مسؤولين، "إذا لم يقتنع بالرحيل فسيكون أمام احتمال تغيير النظام بالقوة".

وأضافوا "مادورو بالنسبة للرئيس الأمريكي زعيم عصابة مخدرات وسيحاكم أو ينفى".



وكان وزير الخارجية الامريكي ، قال قبل أيام، إن فنزويلا مصدر تهديد لأمن امريكا، فيما اشار الى أن نظام مادورو "إرهابي".