سيناتور أمريكي يحذر: حماس تعمل على إعادة تسليح نفسها

وجاءت تصريحات غراهام عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي ، حيث تناول الطرفان التطورات الميدانية في والتهديدات المتزايدة على الحدود الشمالية مع .وقال غراهام خلال اجتماعه بنتنياهو: "انطباعي هو أن حماس لا تنزع سلاحها، بل تعيد تسليح نفسها. هي تحاول ترسيخ سيطرتها على غزة لا التخلي عنها".وأبدى السيناتور الجمهوري قلقه بشأن قدرات اللبناني، قائلا: "حزب الله يحاول إنتاج المزيد من الأسلحة.. هذه نتيجة غير مقبولة"، وأضاف غراهام: "قد حققنا إنجازات كثيرة في عام 2025 أريد أن أضمن أن يكون عام 2026 عام سلام وهزيمة للشر"، حسب قوله.