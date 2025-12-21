سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة

توغلت قوة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بريف القنيطرة في .

وقالت وسائل إعلام دولية، "قوات إسرائيلية تتوغل على الطريق الرابط بين قريتي الصمدانية والعجرف بريف القنيطرة في ".

وتوغلت قوة إسرائيلية، قبل أيام، في عدة قرى بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية، لا سيما في القنيطرة، وتتخللها اعتقالات ونصب حواجز.