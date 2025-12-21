واشنطن تتحدث عن مفاوضات "مثمرة" بشأن أوكرانيا

وكتب ويتكوف على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد: "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في فلوريدا أجرى الوفد الأوكراني سلسلة من الاجتماعات المثمرة والبناءة مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين".وأشار إلى أن كبار المستشارين للأمن القومي من انضموا إلى المناقشات بين الجانبين الأمريكي والأوكراني، كما عقد لقاء إضافي بين وأوكرانيا.وأوضح أن اللقاء المنفصل تم التركيز على 4 وثائق أساسية، هي "التطوير اللاحق للخطة المتكونة من 20 بندا، وتنسيق المواقف بشأن إطار الضمانات الأمنية المتعددة الأطراف، وتنسيق المواقف بشأن إطار الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، والتطوير اللاحق لخطة الازدهار الاقتصادي".