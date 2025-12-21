قبل لقاء ترامب.. نتنياهو يجري مشاورات بشأن إيران

وجاء ذلك في أعقاب تقارير عن تسريع إعادة بناء برنامج صواريخها الباليستية.ونقلت الهيئة عن المصادر تشكيكها في أن يمنح الرئيس الأمريكي الضوء الأخضر لهجوم على ، معتبرة أن قدرات طهران الصاروخية أقل مما ورد في بعض التقارير الأجنبية.وكان تقرير لشبكة "إن بي سي" قد نقل عن مصادر قولها أن " تستعد لطرح ملف حساس على طاولة الرئيس خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو في فلوريدا نهاية ، حيث يعتزم الإسرائيلي إطلاع الرئيس الأمريكي على تقديرات استخباراتية جديدة بشأن توسع إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية، وإعادة بناء منشآت دمرتها الغارات الأمريكية والإسرائيلية خلال العام الجاري، إضافة إلى عرض خيارات لشن ضربات عسكرية جديدة".