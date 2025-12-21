مصر.. تصادم مروع بين سفينتين سياحيتين

وأوضحت للنقل النهري أنه كانت السفينة " " تتحرك من إلى الأقصر، وبعد عبور منطقة "هويس إسنا" بمسافة 2 كم، فوجئت بمناورة حادة من السفينة "بوريفاج" القادمة من الاتجاه المعاكس من الأقصر إلى أسوان، مخالفة لقواعد الملاحة التي تعطي الأولوية للسفينة المتحركة مع اتجاه التيار.وأسفر الحادث عن انبعاج في مقدمة "أوبرا"، وتهشم 3 كبائن في "بوريفاج"، بالإضافة إلى وفاة إحدى النزيلات سائحة إيطالية تبلغ 50 عاما متأثرة بإصابات بالغة ونزيف حاد، توفيت داخل العناية المركزة بمستشفى طيبة التخصصي في إسنا.وأشار بيان هيئة إلى أنه تم سحب رخصة قائد "بوريفاج" وإيقافه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة المختصة للتحقيق، وأنه لم يبلغ عن إصابات أخرى خطيرة بين النزلاء أو الطاقم، وتم السيطرة على الوضع دون غرق أو أضرار إضافية كبيرة.