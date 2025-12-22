من جديد.. اسرائيل تستهدف سيارة في جنوب لبنان

وأوضحت الوسائل أن الغارة استهدفت سيارة على الطريق الرابط بين بلدتي القنيطرة- عقتنيت في قضاء .بدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش هاجم قبل قليل عددا من عناصر " " في منطقة صيدا بجنوب .وأمس الأحد، تعرضت بلدة كفرشوبا لرشقات رشاشة ثقيلة من مواقع إسرائيلية في رويسة العلم، مما أدى لتضرر عدد من المنازل بحسب الرسمية.كما سقطت عدة قذائف مدفعية في مزرعة بسطرة اقتصرت أضرارها على الماديات، بحسب المصدر نفسه.وكان أعلن تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون الحدودية.وقال بيان للجيش إن الجهاز كان مموّها ومزودا بآلة تصوير. ودعت قيادة الجيش اللبنانيين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظا على سلامتهم.