ضبط على "سام 7".. عملية أمنية قرب الحدود العراقية

وأوضحت في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم أنه "وردت معلومات دقيقة إلى في البوكمال تفيد بإخفاء صواريخ مضادة للطيران داخل أحد المنازل، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ مداهمة محكمة للمكان أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع سام-7".وبينت الوزارة أنه "جرى مصادرة الأسلحة المضبوطة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين بهدف إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم إلى العدالة".وبحسب وكالة " "، أكدت الوزارة استمرارها في التصدي لكل أعمال التهريب والأنشطة غير المشروعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها.وكانت في منطقة بمحافظة ريف دمشق، أحبطت في الـ 17 من الشهر الجاري محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه الجمهورية تضم كميات كبيرة من قذائف "آر بي جي".وفي الـ 20 من الشهر الجاري، نفذت مديرية الأمن الداخلي بريف دمشق بالتعاون مع في عملية أمنية نوعية في منطقة قدسيا، أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص لتورطهم في تهريب الأسلحة لحساب مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء ومناطق قسد وخلايا مرتبطة بتنظيم الإرهابي، وضبطت طائرات مسيّرة من نوع (FPV) ومواد متفجّرة من نوع TNT وعبوات مضادة للأفراد.